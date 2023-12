Milano: rissa provocata a Cascina Burrona, autori in fuga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, un gruppo di persone, di origine sudamericana, dopo aver trascorso la notte all'interno del locale Mala Vida in quella via dell'Artigianato, hanno provocato una rissa all'interno della stazione metropolitana ATM "Cascina Burrona", arrecando danni in corrispondenza dei tornelli e della banchina direzione Milano, per poi salire a bordo del treno ed allontanarsi.I militari della Cp. di Sesto San Giovanni, giunti sul posto, non hanno riscontrato la presenza degli autori o di feriti.Il servizio ferroviario ha subìto un ritardo di pochi minuti. (Com)