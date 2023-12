Serbia-Italia: presidente Vucic, grati a Meloni per sostegno sostanziale nel percorso europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Serbia è grata all’Italia per il sostegno sostanziale dimostrato nel percorso europeo intrapreso da Belgrado. Lo ha detto il presidente serbo Aleksandar Vucic, nelle dichiarazioni congiunte alla stampa a Belgrado con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Abbiamo discusso della strada europea della Serbia” e “sono grato al presidente del Consiglio per il sostegno sostanziale dell’Italia”, ha affermato Vucic. Il capo dello Stato ha espresso in particolare gratitudine a Meloni, “che ha sempre voluto sentire la nostra opinione, quello che la Serbia aveva da dire”. (Seb)