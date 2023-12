Serbia-Italia: Meloni, Europa non sarà unità finché ingresso Balcani occidentali non sarà completato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Europa non potrà dirsi unita finché i Balcani occidentali non avranno completato il proprio ingresso: l’integrazione è fondamentale per garantire sicurezza e crescita economica. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a Belgrado, nel corso delle dichiarazioni congiunte con il presidente serbo Aleksandar Vucic. “L’Italia è tra i principali sostenitori della riunificazione dell’Europa”, ha aggiunto Meloni. (Rin)