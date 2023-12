Disabilità: Figliomeni (Fd'I), ancora tanto da fare su discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono trascorsi oltre quarant'anni dall'istituzione della Giornata internazionale delle persone con disabilità "ma ancora oggi, purtroppo, non c'è una vera inclusione ed accessibilità dei soggetti più fragili. Voglio ringraziare il premier Giorgia Meloni che, attraverso misure concrete, si sta prodigando tantissimo verso le persone ma bisogna fare di più nei confronti di quei nuclei familiari in cui una nostra sorella o un nostro fratello convivono con delle disabilità sensoriali, motorie, intellettive e psichiche". Lo afferma in una nota Francesco Figliomeni, responsabile nazionale delle politiche sociali di Fratelli d'Italia. "Ancora ci sono molte discriminazioni verso le persone con disabilità e occorre quindi stanziare maggiori risorse per applicare compiutamente la convenzione Onu del 2006 per non lasciare indietro nessuno - aggiunge -. Ben vengano le tante cerimonie in questa giornata ma ricordiamoci di queste persone e della necessità di abbattimento delle barriere anche gli altri giorni dell'anno. Come dipartimento nazionale continueremo a lavorare con gli eletti nelle Istituzioni ai vari livelli affinché ci sia più attenzione verso le famiglie e soprattutto maggiori opportunità di lavoro inclusivo". (Com)