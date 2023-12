Marocco-Portogallo: dichiarazione congiunta su progetto interconnessione elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Marocco e il Portogallo hanno firmato una dichiarazione congiunta relativa a un progetto di interconnessione elettrica tra Rabat e Lisbona. Lo riferisce il sito web d'informazione “Morocco World News”, precisando che le parti hanno firmato il progetto a margine della Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) in corso a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La dichiarazione mira a rafforzare le strategie per lo sviluppo delle energie rinnovabili tra i due Paesi. La ministra marocchina della Transizione energetica, Leila Benali, ha sottolineato come il progetto sia significativo per il continente africano e per quello europeo. Il ministro portoghese dell'Ambiente, Duarte Cordeiro, da parte sua, ha affermato che il Marocco e il Portogallo condividono strategie simili per lo sviluppo delle energie rinnovabili e dell'idrogeno verde e che la creazione di una rete elettrica tra i due Paesi contribuirebbe a decarbonizzare l'Europa. Nel 2021, i due Paesi hanno firmato un accordo di cooperazione per lo sviluppo dell'idrogeno verde. (Mar)