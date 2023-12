Roma: 11 motorini in fiamme a Prati, danneggiate anche 4 auto e un palazzo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul posto sono accorse le volanti della polizia di Stato e la scientifica ma al momento le cause del rogo sono ancora imprecisate. Secondo i successivi rilievi degli agenti i motocicli in fiamme sarebbero 10 e le vetture danneggiate dalle fiamme 5. Gli abitanti dello stabile in via della Giuliana, all'incrocio tra largo Trionfale e via Andrea Doria, sono stati fatti evacuare poiché le fiamme sono arrivate fino al terzo piano. Tuttavia nessuno ha richiesto soccorso e secondo le prime ricostruzioni non ci sarebbero problemi di inagibilità della struttura, sulla quale si registra soltanto un annerimento della facciata. (Rer)