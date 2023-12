Disabilità: Gasparri (FI), più tutele e sostegni economici per valorizzare persone fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Senatore e Commissario romano di Forza Italia

20 luglio 2021

- "La tutela e l'inclusione delle persone con disabilità rappresentano da sempre una priorità per Forza Italia. Negli anni questo tema è sempre più sentito ma serve un'azione ancor più decisiva e maggiori attenzioni rivolte alle persone più fragili". Lo dichiara Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. "In Parlamento, Forza Italia, ha presentato più volte proposte concrete, anche a mia prima firma, con provvedimenti che vanno in questa direzione, come quelli volti all'abbattimento delle barriere architettoniche, affinché le istituzioni possano garantire uguali e pieni diritti per tutti. Più aiuti, tutele e sostegni economici sono necessari per valorizzare la persona fragile che ha il diritto di vivere una vita al centro della società e non più al margine", conclude. (Rin)