Roma: alcol a minorenni e risse notturne davanti al locale, chiuso bar a Trastevere

- Alcol venduto a minorenni, apertura oltre gli orari consentiti, ripetute risse e schiamazzi notturni davanti al locale: per questi motivi un bar, in piazza San Cosimato nel cuore della movida di Trastevere, è stato chiuso per 15 giorni con provvedimento del questore, affisso all'ingresso. A notificare il provvedimento, ieri sera, sono stati i poliziotti del commissariato di Trastevere a termine di un mese di osservazioni e verifiche in cui è stato accertato che nel locale venivano vendute bevande alcoliche ai minorenni e che spesso i gestori prolungavano l'apertura notturna oltre l'orario consentito. Davanti al locale, nel mese di novembre, gli agenti sono intervenuti più volte, anche su segnalazione dei residenti, per riportare l'ordine a causa di risse e schiamazzi notturni. (Rer)