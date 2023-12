Ue: Wilders (Pvv), nostro messaggio è chiaro, basta a immigrazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro messaggio è chiaro: basta all’asilo e all’immigrazione di massa. Lo ha detto il leader del Partito della libertà (Pvv) olandese, Geert Wilders, in un videomessaggio a “Free Europe”, evento organizzato a Firenze dal gruppo Identità e Democrazia (Id) al Parlamento europeo. “Abbiamo vinto le elezioni nei Paesi Bassi ed è una vittoria storica. Un terremoto politico nei Paesi Bassi e in Europa”, ha affermato Wilders. “L’eccessivo afflusso di immigrati può diluire l’essenza stessa di ciò che ci rende chi siamo oggi. (…) Proteggere gli interessi del nostro popolo non equivale a una mancanza di compassione, si tratta di dare priorità ai nostri cittadini, di mantenere una società in cui tutti possono prosperare e a cui tutti possono contribuire”, ha dichiarato Wilders. (Res)