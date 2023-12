FI: Gasparri, porteremo avanti esigenze del Paese con coerenza e coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Per Forza Italia tutto é prioritario. Tenere i conti a posto con un'ottima legge di stabilità e far crescere l'occupazione che sta raggiungendo, grazie al centrodestra, livelli record. Attuare una riforma delle Istituzioni che dia più potere ai cittadini rafforzando la democrazia diretta con la scelta del premier e mettendo finalmente all'angolo i giochi di Palazzo cari alla sinistra". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. "Riformare la giustizia, per evitare ogni pregiudizio politico, e porre fine all'uso politico della giustizia. Porteremo avanti tutte queste esigenze, sul fronte delle riforme delle Istituzioni, della modernizzazione dell'economia, del rinnovamento della giustizia, con coerenza e con coraggio. Tutto é importante e tutto é prioritario per Forza Italia e ci si può battere su vari fronti per rendere l'Italia migliore", conclude.(Rin)