Imprese: Salzano (Simest), sostenibilità ambientale efficace se legata a quella economica

- Per essere davvero efficace, la sostenibilità ambientale deve essere legata alla sostenibilità economica. Lo ha detto il presidente di Simest, Pasquale Salzano, intervenuto questa mattina al decennale della fondazione di Global Shapers Roma, iniziativa che ha favorito la creazione di comunità di giovani leader impegnati a generare attività con un impatto positivo sul mondo a partire dalla propria città. “Dieci anni fa, come Young Global Leader del World Economic Forum - ha ricordato Salzano - fondavo a Roma il primo hub dei Global Shapers su richiesta del World Economic Forum. L’obiettivo era quello di coinvolgere quei giovani in grado di lasciare il proprio segno nel mondo, a partire dalla propria città, impegnandosi in attività che potessero fare la differenza creando un impatto", ha sottolineato. "Uno dei traguardi più ambiziosi che vi siete prefissi è quello di contribuire alla valorizzazione degli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu. Un impegno - ha concluso Salzano - che la comunità romana dei Global Shapers porta avanti egregiamente tenendo sempre presente che, per essere davvero efficace, la sostenibilità ambientale deve essere sempre legata alla sostenibilità economica.”(Rin)