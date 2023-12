Roma: ruba birre e crea scompiglio in un minimarket alla Garbatella, denunciato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È entrato in un minimarket di via Rosa Raimondi Garibaldi, alla Garbatella a Roma, e dopo aver minacciato il titolare, ha rubato alcune bottiglie di birra. Prima di far perdere le proprie tracce, poi, ha sferrato dei pugni sul bancone creando scompiglio. I clienti che si trovavano nell'esercizio commerciale e il titolare hanno allertato il 112 e sul posto sono intervenuto i carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma che sono riusciti a rintracciare il ladro poco distante e, dopo averlo identificato, lo hanno denunciato per rapina. (Rer)