- "Per fare ulteriori passi in avanti a livello internazionale dobbiamo lavorare affinché, le tante eccellenze che ci rendono famosi nel mondo, si coniughino con un’Italia sempre più accessibile e senza barriere". Lo scrive su X la ministra del Turismo, Daniela Santanché, in occasione della Giornata internazionale delle disabilità. (Rin)