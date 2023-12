Venezuela: Esequibo, seggi aperti per il referendum sul territorio conteso con la Guyana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Venezuela sono aperti i seggi per il referendum sul territorio di Esequibo, ricco di preziose risorse naturali e conteso con la Guyana. Il Consiglio nazionale elettorale (Cne) venezuelano ha attivato 15.857 centri di votazione e ha convocato alle urne 20.694.124 cittadini iscritti nei registri elettorali. Il presidente dell’organismo elettorale, Elvis Amoroso, ha precisato che 139.227 persone sono coinvolte nella gestione della consultazione referendaria. Da mercoledì 356.513 membri delle Forze armate nazionali sono stati dispiegati in tutto il Paese per presidiare i seggi elettorali. Nel piano di sicurezza rientrano anche 51.778 agenti di polizia. Inoltre, dal primo al 4 dicembre è stato imposto il divieto di vendita di bevande alcoliche, porto d’armi e riunioni pubbliche. A monitorare le operazioni ci sono anche 1.200 pubblici ministeri e il procuratore generale, Tarek William Saab, ha attivato una linea telefonica per eventuali denunce. (segue) (Vec)