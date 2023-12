Venezuela: Esequibo, seggi aperti per il referendum sul territorio conteso con la Guyana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I seggi sono stati aperti alle 6 del mattino e si chiuderanno alle 18 (ore locali). Gli elettori sono chiamati a rispondere a cinque quesiti. Ai votanti viene chiesto se sono d’accordo a respingere la linea imposta dal lodo arbitrale di Parigi del 1899; se sostengono l’Accordo di Ginevra del 1966 come unico strumento giuridico valido; se concordano nel non riconoscere la giurisdizione della Corte internazionale di giustizia; se si oppongono alla pretesa della Guyana di disporre unilateralmente di un mare in attesa di delimitazione e, infine, se sono favorevoli alla creazione di un territorio chiamato Guayana Esequiba. (segue) (Vec)