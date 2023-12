Venezuela: Esequibo, seggi aperti per il referendum sul territorio conteso con la Guyana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante la contrarietà del Venezuela, che in un primo tempo ammetteva la sola possibilità di un arbitrato bilaterale, il caso è dal 2018 nelle mani della Corte internazionale di giustizia (Cig). Respingendo una serie di obiezioni di Caracas, il tribunale Onu ha confermato di avere i titoli per decidere sulla contesa. La Corte internazionale di giustizia ha ordinato al governo del Venezuela di astenersi dall'intraprendere azioni che possano aumentare la tensione sul caso del territorio Esequibo. La Corte, che dovrà poi decidere nel merito della questione, era chiamata nello specifico a pronunciarsi sulla richiesta di Bridgetown di sospendere la convocazione del referendum consultivo indetto da Caracas. La Cig ha approvato all'unanimità una mozione secondo cui il Venezuela dovrebbe "astenersi da qualsiasi azione che modifichi la situazione attualmente prevalente nel territorio, secondo cui la Repubblica Cooperativa della Guyana amministra ed esercita il controllo sulla zona", come si legge nella sentenza. Al tempo stesso, dinanzi a un crescendo di tensioni, entrambe le parti "dovrebbero evitare qualsiasi azione che potrebbe aggravare o estendere la contesa presentata alla Corte, o rendendola più difficile da risolvere". Nessun invito esplicito alla sospensione del referendum ma un chiaro monito a Caracas. Esiste "un grave rischio che il Venezuela acquisisca ed eserciti il controllo e l'amministrazione del territorio conteso", è scritto nella sentenza. La Corte teme che eventuali mosse del Venezuela possano "pregiudicare in modo irreparabile i diritti della Guyana”. (segue) (Vec)