Venezuela: Esequibo, seggi aperti per il referendum sul territorio conteso con la Guyana (5)

- Per quanto riguarda le reazioni di altri Paesi della regione, il ministero della Difesa del Brasile nei giorni scorsi ha fatto sapere che avrebbe rafforzato la presenza alla frontiera nord, in località strategiche per l'accesso al territorio Esequibo, denunciando l'intensificarsi di attività militari del Venezuela. Oggi il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha auspicato una soluzione all’insegna della ragionevolezza: “Ciò di cui il Sud America non ha bisogno è la confusione. Non possiamo continuare a pensare a combattere. Spero che prevalga il buonsenso, sia da parte del Venezuela sia della Guyana”, ha dichiarato. La Comunità caraibica in un comunicato pubblicato dopo la sentenza della Corte internazionale di giustizia ha scritto di aspettarsi che il Venezuela la rispetti e non intraprenda azioni in violazione del diritto internazionale. Inoltre, ha fatto appello affinché i Caraibi siano rispettati come “zona di pace” e la tranquillità della regione non venga turbata. Il governo del Venezuela ha respinto “categoricamente” il comunicato e accusato l’organizzazione di essere diventata “una struttura disfunzionale e ideologizzata, con obiettivi distruttivi e asservita a interessi imperiali”. (Vec)