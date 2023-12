Sport: Aurigemma, il karate insegna valori fondamentali ai giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il karate è uno sport che "insegna valori fondamentali, soprattutto per i più giovani, come l'impegno, il sacrificio e il rispetto, sia dell'avversario che delle regole". Lo dichiara in una nota il presidente del consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che stamattina è intervenuto alla premiazione della coppa di Natale di karate, al Pala Torrino a Roma. "È di grandissima importanza diffondere la cultura del rispetto, sia del prossimo che delle idee altrui. Colgo l'occasione per ringraziare Mario Camera e Opes Italia per aver organizzato questa bella giornata, alla presenza di circa 400 giovani, insieme alle loro famiglie", conclude.(Com)