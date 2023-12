Disabilità: Ferrovie, le azioni per una mobilità sempre più accessibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Gruppo Fs sostiene, anche quest’anno, la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità e ne promuove i valori impegnandosi ad assicurare le migliori condizioni di accesso al sistema dei trasporti e della mobilità. Un impegno che non ricorre solo il 3 dicembre e che contribuisce al superamento di ogni forma di discriminazione e di esclusione. Fra le azioni concrete, la progettazione di interventi e investimenti finalizzati a rendere infrastrutture, mezzi di trasporto e mondo del lavoro sempre più accoglienti e inclusivi in una battaglia contro ogni tipo di barriera, sia essa fisica, sensoriale, cognitiva o culturale. United in action to rescue and achieve the SDGs for, with and by persons with disabilities è infatti il tema scelto per il 2023 dalle Nazioni Unite. Fs Italiane ha attivato da alcuni anni un processo virtuoso che vede l’organizzazione di tavoli tecnici e incontri periodici tra le due Federazioni Fand e Fish, le principali Associazioni di categoria e le diverse società del Gruppo, garantendo che le persone con disabilità siano ascoltate, coinvolte attivamente nell’individuare le sfide ancora aperte e protagoniste nei processi di trasformazione ed evoluzione. E' di due giorni fa l'incontro fra Fs Italiane, le società operative e le Federazioni Fand e Fish. Queste ultime hanno riscontrato un aumento della qualità e quantità dell'impegno di tutte le società del Gruppo. Il Gruppo punta a massimizzare l’impatto di questo specifico approccio e ha scelto di integrare le competenze di inclusione e ascolto delle esigenze specifiche nella formazione tecnica del proprio personale. Nel 2022 sono stati formati 150 capotreno di Trenitalia sulle tematiche relative all’accoglienza e alla gestione delle esigenze delle persone a ridotta mobilità. Inoltre, FS Italiane inaugurerà nel 2024 un nuovo servizio nelle stazioni di Roma, Milano, Firenze, Napoli e Bologna dedicato all’abbattimento delle barriere alla comunicazione per le persone sorde segnanti. Anche in questo caso, il personale impiegato nelle aree di vendita e assistenza alla clientela sarà sensibilizzato alle esigenze dei clienti sordi e formato all’utilizzo di un nuovo strumento semplice e veloce per la traduzione e interpretariato in Lis (Lingua dei Segni Italiana). (segue) (Com)