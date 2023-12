Disabilità: Ferrovie, le azioni per una mobilità sempre più accessibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione del 3 dicembre sono state organizzate due iniziative digital: la prima dedicata alle disabilità invisibili e alle patologie croniche con l’obiettivo di creare maggiore consapevolezza e informare correttamente sul tema; la seconda dedicata al racconto delle iniziative di Disability Management del Gruppo che hanno avuto come focus l’integrazione all’interno delle realtà tecniche FS di giovani ragazzi e ragazze con disabilità ed esigenze specifiche grazie a percorsi di tirocinio/alternanza scuola/lavoro e la sensibilizzazione del personale di front line all’accoglienza e gestione del passeggero con disabilità. Un ciclo annuale di iniziative digital ha permesso infine di approfondire la conoscenza di alcune disabilità e neurodivergenze e le rispettive caratteristiche, come sordità, lingua dei segni e autismo. (Com)