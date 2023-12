Francia: aggressore di Parigi era in contatto con altri islamisti responsabili di attacchi simili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armand Rajabpour-Miyandoab, l'aggressore che ieri sera a Parigi ha ucciso un uomo e ferito altre due persone, era entrato in contatto negli ultimi anni con altri islamisti radicalizzati che hanno compiuto attacchi simili. Lo ha riferito il Centro del terrorismo (Cat) al quotidiano "Le Figaro". Tra i contatti di Rajabpour-Miyandoab c'erano Abdoullakh Anzorov, che nel 2020 ha sgozzato il professore Samuel Paty perché aveva mostrato delle vignette di Maometto in classe, e Larossi Abbala, che nel 2016 ha ucciso una coppia di poliziotti a Magnanville. Il quotidiano "Le Parisien" ha riferito che tra i contatti su Facebook dell'assalitore di Parigi c'era anche l'assassino di padre Jacques Hamel, ucciso sette anni fa in una chiesa non lontano da Rouen. (Frp)