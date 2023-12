Iv: Scalfarotto, nostra contrarietà al governo è massima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel suo intervento in Senato, al premier question time, Matteo Renzi, applaudito da Pd e M5S, ha inchiodato Meloni. La strada è quella, opposizione radicale a questo governo, verso il quale la nostra contrarietà è massima". Lo ha detto il senatore di Italia Viva Ivan Scalfarotto, intervenendo all'Assemblea nazionale di Italia Viva in corso a Roma. "Qui da noi i populisti non ci saranno mai. Noi siamo per l'Europa, il progresso, i diritti. Siamo unici nel panorama politico e quindi c'è spazio per crescere", ha aggiunto Scalfarotto. (Rin)