Filippine: Meloni condanna attentato a Mindanao, comunità internazionale non resti indifferente

- Il governo italiano è vicino alla comunità cristiana nelle Filippine, in particolare a quella dell’isola di Mindanao, e denuncia con forza la persecuzione cruenta operata da organizzazioni terroristiche che colpiscono anche tenendo conto del calendario liturgico. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, commentando "l’ennesimo attentato, probabilmente di matrice jihadista, perpetrato nel corso della celebrazione di una Santa Messa, nella prima domenica di Avvento, non può passare sotto silenzio". "La comunità internazionale non resti indifferente, condanni con forza il terrorismo jihadista e sostenga con azioni concrete le minoranze cristiane costrette a vivere nel terrore", aggiunge Meloni. (Rin)