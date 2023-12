Disabilità: Tajani, ogni essere umano è fondamentale per la società

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni essere umano è fondamentale per la società, soprattutto chi ha una disabilità. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità. “Il sorriso di un disabile è segno della ricchezza immensa che può donare. Dobbiamo accompagnarli sempre nel loro percorso, perché non rimangano mai soli, sostenendo convintamente le loro famiglie”, ha scritto il ministro in un messaggio su X. (Res)