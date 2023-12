© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità il ministro Alessandra Locatelli riunirà in via straordinaria, mercoledì 6 dicembre 2023 alle 9:30, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità. Al termine dell'incontro, alle 12, il ministro terrà una conferenza stampa nella Sala polifunzionale della presidenza del Consiglio dei ministri, a Largo Chigi 19. (Rin)