Europee: Borghi, chi è d'accordo sulla Ue deve andare insieme alle elezioni

- "È paradossale che chi è d'accordo sull'Europa rischi di andare diviso alle europee, e chi invece non lo è vada insieme. Chi la pensa in un certo modo sulla Ue dovrebbe presentarsi insieme alle Europee". Lo ha detto il senatore Enrico Borghi, capogruppo di Italia Viva al Senato, intervenendo all'Assemblea nazionale del partito in corso a Roma. "A Firenze - ha aggiunto Borghi - va in scena la sfilata dell'internazionale nera. Vorrei ricordare ad Antonio Tajani che sta al governo con uno che sfila con quelli che egli stesso ha definito nazisti". (Rin)