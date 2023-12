Ucraina-Polonia: un valico aprirà lunedì al confine per il passaggio di camion vuoti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un valico alla frontiera tra Polonia e Ucraina aprirà lunedì per consentire il passaggio dei camion vuoti che lasciano il territorio ucraino. Lo ha riferito il viceministro per la Ricostruzione di Kiev, Oleksandr Kubrakov. “In collaborazione con il ministero delle Infrastrutture polacco, il voivodato di Lublino e il sostegno della Commissione europea, siamo riusciti ad aprire un percorso per i camion vuoti che pesano da 7,5 tonnellate in su”, ha dichiarato Kubrakov. L’apertura del valico di Uhryniv-Dolhobyczow è la prima di una serie di iniziative volte a sbloccare la situazione alla frontiera tra Polonia e Ucraina, dove gli autotrasportatori polacchi hanno bloccato quattro valichi per protestare contro quella che considerano la concorrenza sleale dei colleghi ucraini. I camionisti polacchi chiedono il ripristino di un sistema di permessi per regolamentare l’ingresso degli autotrasportatori ucraini nel territorio europeo. (Kiu)