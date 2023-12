India: scrutini in corso in quattro Stati, Bjp verso vittoria nei due più grandi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più equilibrata, ma comunque a favore del Bjp, la situazione nel Chhattisgarh, India centrale, dove in due fasi, il 7 e il 17 novembre, sono stati convocati alle urne oltre 20 milioni di elettori, con un’affluenza del 68 per cento circa. Anche se nessun seggio è ancora assegnato con certezza, al Partito del popolo indiano ne vengono attribuiti 49 su 90, contro i 41 del Congresso, che guidava il governo uscente e che risultava in testa negli exit poll. Il Congresso, tuttavia, dovrebbe prevalere, come previsto dagli exit poll, nello Stato centro-meridionale del Telangana, dove il 30 novembre ha votato il 70 per cento circa dei 31 milioni di aventi diritto. L’assemblea statale conta 119 membri e al Congresso ne vengono attribuiti 67 tra seggi vinti e collegi in cui è in vantaggio, contro i 39 del Consiglio nazionale indiano (Brs), alla guida del governo uscente. (Inn)