Lazio: assessore Agricoltura, approvate 16 strategie di sviluppo rurale locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessorato all'Agricoltura della Regione Lazio ha pubblicato la determina di approvazione di tutte e 16 le strategie di Sviluppo Locale presentate dai Gruppi di Azione Locale (Gal), partecipanti al bando pubblico dello scorso ottobre. Lo riferisce in una nota la Regione Lazio. Nello specifico sono stati 319 i territori che hanno aderito ai programmi di Sviluppo Locale di tipo partecipativo. In particolare, si tratta di tutti comuni appartenenti alle Aree D (Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo) e alle C (Aree rurali intermedie della classificazione territoriale definita per lo sviluppo rurale). (segue) (Com)