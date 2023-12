Medio Oriente: ministro Esteri Iran a Borrel, rischio guerra regionale se conflitto non si ferma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Repubblica islamica dell’Iran, Hossein Amirabdollahian, ha avvertito l'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sul rischio dell’espansione a una guerra regionale se il conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas non si fermerà. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana “Irna”, precisando che la dichiarazione è arrivata durante un colloquio telefonico tra i due nella notte di sabato, nel quale le parti hanno concordato sulla necessità di porre immediatamente fine al conflitto. Amirabdollahian ha anche sottolineato la necessità di inviare assistenza umanitaria nella Striscia di Gaza e ha messo in guardia contro il presunto piano di Israele per la migrazione forzata dei palestinesi. Borrell, da parte sua, ha affermato che le tensioni a Gaza e in Cisgiordania dovrebbero cessare al più presto, aggiungendo che l'Unione europea è impegnata negli sforzi per far sì che Israele rispetti il diritto internazionale. Sempre secondo “Irna”, l’Alto rappresentante ha anche ammesso che l'Iran svolge un ruolo nel contribuire a smorzare le tensioni nella regione. (Irt)