Governo: Salvini, arriverà al 2027, come ministro ho obiettivo decennale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una voce preziosa e attenta, capace di offrire uno sguardo autorevole su temi nazionali e internazionali" Matteo Salvini

Leader della Lega

23 luglio 2021

- “Il governo italiano arriva al 2027 per quanto mi riguarda”. Lo ha detto il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini, a margine dell’evento “Free Europe”, organizzato dal gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo, a Firenze, con i leader e rappresentanti dei partiti europei alleati della Lega. “Io come ministro per le Infrastrutture mi sto dando un obiettivo decennale addirittura perché nel 2032 l'Italia cambierà completamente volto con strade, autostrade, ferrovie, gallerie, ponti e viadotti, quindi il governo italiano non è assolutamente in discussione”, ha aggiunto.(Rin)