Medio Oriente: Papa addolorato per rottura tregua, auspica nuovo accordo

- Papa Francesco ha espresso dolore per l’interruzione della tregua nel conflitto in corso tra Israele e Hamas. “Addolora che la tregua sia stata rotta, ciò significa morte, distruzione e miseria”, ha affermato il Pontefice nell’Angelus, che anche oggi, a causa delle sue condizioni di salute, si è tenuto da Casa Santa Marta, con l’assistenza di monsignor Paolo Braida per la lettura della catechesi. Il Santo Padre ha osservato che molti ostaggi sono stati liberati, ma che tanti si trovano ancora a Gaza e ha rivolto un pensiero a loro e alle famiglie. A Gaza c’è “tanta sofferenza”, ha aggiunto papa Francesco, ricordando che mancano i beni di prima necessità e auspicando che tutte le parti coinvolte possano raggiungere al più presto “un nuovo accordo per il cessate il fuoco e trovare soluzioni diverse rispetto alle armi, percorrendo vie coraggiose di pace”. (Res)