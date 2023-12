Medio Oriente: ministri Esteri Paesi del Golfo a Doha per vertice Gcc sul conflitto a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri dei Paesi del Golfo si stanno riunendo a Doha, in Qatar, in vista del vertice del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) previsto per martedì 5 dicembre per discutere del conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, precisando che l'incontro arriva tre settimane dopo che i leader del mondo arabo e musulmano si sono incontrati in Arabia Saudita, dove hanno rilasciato una dichiarazione congiunta per chiedere la fine immediata della guerra a Gaza. (Res)