- "Meloni ha bisogno della Schlein e la Schlein della Meloni, non a caso c'è il tentativo di far passare un bipolarismo tra Schlein e Meloni. Io dico, chi non si fida del lavoro della Meloni e non crede in un Pd che è diventato tutta un'altra cosa con Schlein, ha lo spazio al centro con noi". Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a margine dell'Assemble nazionale del partito. (Rin)