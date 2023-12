Milano: dal 15 al 21 aprile 2024 in città torna la settimana dedicata al Design

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via la raccolta di progetti e iniziative da inserire nel palinsesto ufficiale della Milano Design Week 2024, che torna in città dal 15 al 21 aprile. La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo dell'avviso pubblico, che aprirà a breve, per la presentazione delle iniziative che animeranno la sette giorni dedicata al design, all'ingegno, alla creatività e alla cultura del progetto promossa dall'Amministrazione in occasione e concomitanza con il Salone del Mobile, manifestazione di rilievo internazionale. Una settimana che attraverso installazioni, mostre, esposizioni, incontri punta a valorizzare il settore e i suoi professionisti, in particolare i talenti emergenti, a consolidare Milano come capitale nel mondo del design e che vuole coinvolgere sempre di più cittadini e cittadine, oltre che addetti ai lavori. Giovani e sostenibilità saranno protagonisti anche per questa edizione: particolare attenzione avranno, infatti, le iniziative rivolte ai giovani e alle giovani designer, ai loro progetti e gli eventi e appuntamenti sostenibili e accessibili, realizzati in un'ottica di economia circolare, anche attraverso il riuso di allestimenti e materiali. "Siamo al lavoro per una delle settimane più importanti e brillanti per la nostra città – ha detto l'assessora allo Sviluppo Economico con delega a Moda e Design Alessia Cappello -. La Milano Design Week che ci immaginiamo per il 2024 è sempre più di qualità, con un'attenzione particolare ai talenti emergenti e ai giovani e soprattutto alla sostenibilità, protagonista anche nella passata edizione grazie alla sensibilità degli operatori che hanno proposto soluzioni e iniziative circolari. Ci auguriamo che anche quest'anno non manchi la stessa cura". Dopo la pubblicazione dell'avviso sarà possibile presentare proposte fino al 31 gennaio 2024, se la proposta prevede occupazione di suolo pubblico, pubblico spettacolo o somministrazione/vendita; per tutti gli altri casi la scadenza è il 29 febbraio 2024 (Com)