Roma: rubano 150 litri di carburante da uno stabilimento a Settebagni, arrestati

- Hanno derubato 150 litri di carburante dai mezzi di lavoro parcheggiati in uno stabilimento industriale a Settebagni, per questo due italiani, un 35enne e una 21enne, sono stati arrestati dai carabinieri con l'accusa di furto aggravato in concorso. I due si sono introdotti, nella serata di ieri, all'interno di uno stabilimento di produzione laterizie hanno asportato, mediante un tubo in gomma, il carburante da alcuni mezzi da lavoro e da un distributore di rifornimento di proprietà della società. I carabinieri della compagnia Cassia, in transito nella zona, hanno notato i due a bordo della loro auto, pronti ad allontanarsi, e li hanno fermati per una verifica. Il controllo ha permesso ai militari di rinvenire, a bordo del veicolo, svariate taniche contenti gasolio agricolo per un ammontare complessivo di ben 150 litri e il tubo in gomma utilizzato. Il carburante, prima sottoposto a sequestro, è stato poi restituito ai proprietari che hanno presentato denuncia. L’arresto dei due è stato convalidato presso le aule del Tribunale di Roma. (Rer)