Medio Oriente: oltre 600 cittadini stranieri dovrebbero lasciare Gaza oggi

- Oltre 600 cittadini stranieri e palestinesi con doppia nazionalità dovrebbero lasciare la Striscia di Gaza per entrare in Egitto nella giornata di oggi. Lo riferisce l’emittente panaraba di proprietà qatariota “Al Jazeera”, precisando che più di 300 persone sulla lista pubblicata dai funzionari di frontiera palestinesi provengono dagli Stati Uniti e dal Canada. Ci sono anche alcuni tedeschi, norvegesi, greci, turchi e filippini. 13 feriti sono già entrati in Egitto nelle prime ore di oggi. Secondo l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) il valico di frontiera di Rafah in Egitto è stato aperto a quasi 900 cittadini stranieri e con doppia nazionalità dalla fine della tregua tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Res)