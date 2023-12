© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un missile anticarro sparato dal Libano in territorio israeliano ha ferito quattro persone. Lo riferiscono le Forze di difesa di Israele (Idf), precisando che si tratta di ferite lievi e che le persone sono state trasferite all’ospedale per ricevere le cure necessarie. Le Idf hanno aggiunto di aver risposto al fuoco attaccando obiettivi del partito sciita filo-iraniano Hezbollah in Libano. (Res)