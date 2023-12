Roma: controlli in locali e negozi tra Alessandrino e Casilino, a Torre Maura multa da 2.500 euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia Casilina, con il supporto dei militari del Nas di Roma, hanno effettuato un servizio coordinato di controllo straordinario nei quartieri Alessandrino, Torre Maura e Casilino, allo scopo di contrastare situazioni di degrado, abusivismo e illegalità. In totale sono state identificate 190 persone e nel corso delle verifiche i carabinieri hanno arrestato un romano di 54 anni che deve scontare una pena di un anno e 9 mesi di reclusione per reati di droga. Sono state sette le attività commerciali ispezionate: a Torre Maura, il Nas ha sanzionato, per un totale di 2.500 euro, il titolare di un bar tavola calda etnico, poiché all'interno del locale uno spazio era stato adibito a preparazione e macellazione di carni e pollami ma senza alcuna autorizzazione e in mancanza del rispetto delle prescrizioni igieniche sulla produzione e conservazione di alimenti. I militari hanno sequestrato 30 chili di carni varie. Infine, 80 veicoli sono stati controllati dai carabinieri che hanno elevato 14 contravvenzioni per violazioni al codice della strada. (Rer)