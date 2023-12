Disabilità: Bonifoni (Pd), da governo ulteriori tagli a fondi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio nella giornata in cui tutto il mondo ricorda alle istituzioni e alla politica l'impegno per garantire i diritti delle persone con disabilità, il Governo Meloni taglia di 400 milioni ai già pochi fondi che il nostro Paese stanzia per favorire la piena autonomia a cittadine e cittadini a cui, ancora oggi, troppo spesso non sono garantite le stesse possibilità e opportunità". Lo afferma in in una nota Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico e responsabile Terzo Settore e associazionismo. "Una decisione, questa, che si aggiunge alle diverse misure messe in atto dalla maggioranza, che acuiscono le disparità già presenti nel nostro tessuto sociale. Esattamente il contrario di ciò che questo momento storico ci chiede", conclude.(Rin)