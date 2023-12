Disabilità: La Russa, nonostante progressi ancora molto da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della Giornata Internazionale delle persone con disabilità "desidero ribadire quanto sia urgente e importante lavorare tutti assieme per favorire una loro sempre maggiore inclusione nella società. Nonostante i progressi degli ultimi decenni, ancora oggi molte, troppe persone, si trovano degli ostacoli che complicano ulteriormente una situazione già difficile". Lo dichiara il presidente del Senato Ignazio La Russa. "Il Senato della Repubblica - aggiunge - vuole essere un piccolo esempio e per questa ragione ringrazio i Questori, il Consiglio di Presidenza e l'Amministrazione per il lavoro che stanno portando avanti per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Andiamo in questa direzione in ogni struttura italiana", conclude La Russa.(Rin)