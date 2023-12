Energia: Usa sottoscrivono dichiarazione su nucleare, “ruolo chiave” per obiettivi clima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, rappresentati dall’inviato speciale presidenziale per il clima, John Kerry, si sono uniti ad altri Paesi di quattro continenti nell’annunciare la Dichiarazione per triplicare l’energia nucleare entro il 2050, ieri in occasione della Cop28, la Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Lo riferisce un comunicato del dipartimento di Stato. La Dichiarazione, spiega la nota, riconosce il “ruolo chiave” dell’energia nucleare nel perseguire a livello globale l’obiettivo dell’azzeramento delle emissioni nette di gas serra entro il 2050 e nel mantenere l’innalzamento della temperatura entro il limite di 1,5 gradi centigradi. La Dichiarazione evidenzia inoltre la necessità di catene di approvvigionamento sicure e incoraggia la Banca Mondiale, le istituzioni finanziarie internazionali e le banche di sviluppo regionale a includere l’energia nucleare nelle loro politiche di prestito. Oltre agli Usa, i Paesi aderenti sono Bulgaria, Canada, Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, Finlandia, Francia, Ghana, Giappone, Marocco, Moldova, Mongolia, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ucraina e Ungheria.(Was)