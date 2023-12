Calcio: Abodi, su stadi siamo indietro, loro crescita porterà benefici alle città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sugli stadi “siamo rimasti molto indietro” in vista degli Europei 2032 di calcio. Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, intervistato su Skytg24. “Sono luogo di socialità che danno vita alle città. Roma ha uno stadio, di suggestione storica, ma che stiamo cercando di rendere contemporaneo A noi - ha spiegato - interessa la crescita complessiva degli stadi. Nel 2026 saranno scelti i cinque stadi" per gli Europei "e la nuova progettualità degli stadi andrà a beneficio delle stesse città”.(Rin)