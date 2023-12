Disabilità: Casellati, martedì in Cdm ddl di semplificazione per futuro più inclusivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata mondiale della disabilità "ci ricorda che i più 'fragili' troppo spesso vengono lasciati nell’angolo. Eppure, in Italia sono più di 3 milioni i disabili che hanno necessità di cure, percorsi, aiuti specifici. È tempo di mettere al centro i loro bisogni". Lo scrive sui social il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "E il governo vuole fare la sua parte. Insieme al ministro Alessandra Locatelli, abbiamo creato un tavolo tecnico per redigere un testo unico che semplifichi la vita di chi ogni giorno deve convivere con la disabilità", aggiunge. "Martedì 5 dicembre sarà una giornata importante: presenterò in Consiglio dei ministri un disegno di legge innovativo che semplificherà le norme esistenti attraverso misure di sistema e farà dell’Italia un Paese più vicino e più attento alle esigenze dei disabili, per un futuro più inclusivo e accessibile, che non lasci indietro nessuno", conclude Casellati. (Rin)