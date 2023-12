Milano: furti nella notte, due arresti della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa notte, a Milano i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato per furto e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 21enne egiziano, con plurimi pregiudizi di polizia, intercettato all'esterno di un supermercato di via Farini in possesso di merce per un valore di 13 euro, asportata poco prima, nonché 4 dosi di hashish, per un peso complessivo di 12.5 gr., tutte sottoposte a sequestro; inoltre, sempre per furto con strappo, un 22enne siriano, irregolare, con pregiudizi di polizia, bloccato in Corso Buenos Aires subito dopo aver strappato un cellulare dalle mani di un 33enne italiano. La refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario mentre entrambi gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. (Com)