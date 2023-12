Regno Unito: Starmer, i conservatori hanno tradito gli elettori su Brexit e immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito conservatore britannico ha tradito le attese degli elettori sulla Brexit e sulla questione migratoria. Lo ha sostenuto il leader del Partito laborista, Keir Starmer, in un intervento sul quotidiano “The Telegraph”. “E’ facile guardare al Regno Unito oggi e disperarsi”, ha esordito Starmer nell’articolo. “Servizi pubblici a pezzi che non servono più la cittadinanza, famiglie gravate dall’ansia di mutui sempre più cari e dei prezzi dei generi alimentari, quartieri afflitti dal crimine e da comportamenti antisociali”, ha continuato. In queste condizioni difficili, “il governo assomiglia a una nave che affonda”, ha accusato Starmer. Nel tentativo di lanciare un messaggio agli elettori conservatori, il leader laborista ha elogiato la memoria di Margaret Thatcher, che “cercò di sottrarre il Paese al torpore liberando la nostra naturale imprenditorialità”. Il Labour “è cambiato molto negli ultimi tre anni” e “mentre noi ci stavamo riavvicinando agli elettori, il Partito conservatore si è costantemente allontanato”. “Anni di diffusione di false promesse, menzogne ciniche” da parte dei conservatori hanno fatto sì che ora debbano “raccogliere le inevitabili conseguenze”. “Hanno parlato di prudenza fiscale mentre sprecavano miliardi, appesantivano il Paese con il debito e innalzavano la pressione tributaria a livelli record”, ha affermato Starmer. (Rel)