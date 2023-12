Disabilità: Furfaro (Pd), è responsabilità collettiva, governo fa cassa su chi è in difficoltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Oggi è la giornata mondiale per i diritti delle persone con disabilità. Una giornata che ricorda alla politica l’importanza del pieno riconoscimento dei diritti di cittadinanza, cioè quello di dare a ogni persona, senza distinzioni, la possibilità di esprimere le proprie potenzialità e realizzare i propri sogni. Perché non è la disabilità, ma sono le barriere - ambientali, sensoriali, culturali - che impediscono la piena libertà, la piena integrazione e l’inclusione di tutti i cittadini". Lo afferma in una nota Marco Furfaro, responsabile Contrasto alle disuguaglianze e welfare nella segreteria Pd. "La disabilità - prosegue - è una responsabilità collettiva che non esiste di per sé: è la società, quindi le istituzioni, che la crea nel momento in cui non garantisce i giusti strumenti per poter permettere a una persona disabilitata, e non disabile, di potersi autodeterminare. Ecco perché togliere 400 milioni di euro a fondi che già sono insufficienti per una piena autonomia significa essere responsabili di ulteriori disabilità. E la responsabilità di questa deriva - conclude - è oggi di un governo che fa cassa sulla pelle delle persone con disabilità, negando quindi un avanzamento per il riconoscimento di diritti che dovrebbero essere scontati e non lo sono. Servono fondi, servizi, un avanzamento del 'dopo di noi', una politica che investa sulle persone”. (Rin)