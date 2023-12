Libia: capo Unsmil discute con ministro Esteri Tunisia su situazione politica e elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale del segretario generale e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), Abdoulaye Bathily, ha incontrato a Tunisi il ministro degli Esteri tunisino, Nabil Ammar. Lo ha reso noto lo stesso Bathily sul suo profilo X (ex Twitter). "Abbiamo esaminato i recenti sviluppi politici in Libia e abbiamo concordato sull'urgenza che i leader libici si incontrino e concordino un percorso consensuale verso le elezioni per la pace e la prosperità nel loro Paese". Bathily ha inoltre espresso la sua "gratitudine al governo tunisino per aver ospitato e sostenuto Unsmil, nonché per il suo ruolo nel sostenere l'unità, la pace e la stabilità in Libia". (Lit)