Disabilità: Sereni (Pd), servono investimenti, non tagli

Viceministra degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Nella giornata mondiale per i diritti delle persone con disabilità "è indispensabile interrogarci su quanto ci sia ancora da fare per rispondere in modo adeguato agli specifici bisogni di salute e di cura che esse esprimono. I numeri ci dicono che stiamo parlando di milioni di persone fragili - bambini, adulti e anziani - e delle loro famiglie e care givers". Lo dichiara Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella segreteria Pd. "Nonostante la grande professionalità di operatori e operatrici del Servizio Sanitario Nazionale e del Terzo Settore impegnati sulla disabilità - prosegue - sappiamo quanti problemi si incontrino ogni giorno, in particolare per garantire la piena accessibilità a tutti i servizi e la necessaria integrazione socio-sanitaria. Anche per questo occorrerebbe investire molto di più sulla rete dei servizi di prossimità, sull’assistenza domiciliare, sul rafforzamento e delle strutture diurne e semi residenziali, sui servizi di sollievo per le famiglie". "Mentre il governo taglia in modo indecente i Fondi per la disabilità noi ci battiamo per aumentare le risorse da destinare alla Sanità pubblica e per attuare la riforma della medicina territoriale, da cui dipende anche la possibilità di accrescere l’attenzione a persone fragili che hanno diritto ad una vita dignitosa e per quanto possibile indipendente”, conclude Sereni.(Rin)