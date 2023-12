Medio Oriente: Forze Israele a capi battaglione Hamas, "arrendetevi o sarete uccisi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il portavoce in lingua araba delle Forze di difesa di Israele (Idf), Avichay Adraee, si è rivolto ai capi del battaglione Shuja'iyya del movimento islamista palestinese Hamas: "arrendetevi o sarete uccisi". In un post sul suo profilo X (ex Twitter) Adraee ha affermato: “Considerate questo come un avviso definitivo (…) siete tutti obiettivi”. Il portavoce ha aggiunto che i membri di Hamas hanno due opzioni: “Arrendersi e deporre le armi o sopravvivere e affrontare un destino simile a quello di Wissam Farhat e Younis Mushtaha”, riferendosi a due comandanti del battaglione Shuja'iyya uccisi nei raid israeliani. (Res)